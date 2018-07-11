Черчесов взял вину на себя за промах Смолова в серии пенальти на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что берет на себя вину за недостатки выступления на чемпионате мира нападающего Федора Смолова, который, не забил пенальти Хорватии в четвертьфинале.

«Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый футболист, большой игрок. <…> В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он недостаточно грамотно в психологическом плане подошел. Это не его вина, беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игроку. Видимо, в этот раз мне не удалось найти с ним такое взаимопонимание» — сказал Черчесов в интервью RT.

Напомним, сборная России проиграла в четвертьфинальном мачте ЧМ-2018 против Хорватии в серии пенальти и покинула турнир.