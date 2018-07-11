В Сургутском районе впервые прошел рыболовный фестиваль «Сытоминские берега»

В Сытомино в прошлую субботу, 7 июля, прошел первый в Сургутском районе рыболовный фестиваль «Сытоминские берега». На него съехалось 80 участников, которые в течение всего дня выясняли, кто из них является лучшим рыбаком. Победу в итоге одержал Вячеслав Трофимов из Лянтора, который выловил трехкилограммовую щуку. Сытомино было выбрано не случайно в качестве места проведения фестиваля, так как именно здесь находится единственное в районе муниципальное рыболовное предприятие «Восход».

Несмотря на то, что «Сытоминские берега» проводились впервые, у властей Сургутского района уже есть большие планы на их дальнейшее развитие. В перспективе, «Сытоминские берега» должны стать новым туристическим брендом муниципалитета, о чем рассказал заместитель главы района Алексей Савенков:

«Я думаю, что со временем [«Сытоминские берега»] должны стать таким же брендом, как фестиваль бардовской песни в Высоком мысу и праздник оленеводов, охотников и рыбаков, который мы ежегодно проводим в Русскинской. Каждый год количество их участников увеличивается, и мы надеемся, что на следующий год распланируем рыболовный фестиваль так, что «Сытоминские берега» тоже станут популярными».