В России отменяют роуминг

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене роуминга на территории России, сообщает Lenta.ru.

Закон подразумевает отмену платы за звонки из одного региона России в другой. Он внесет изменения в статью 53 ФЗ «О связи». При этом планируется внедрение «единого тарифа за услуги связи» на территории всей страны.

Законопроект был внесен депутатами «Справедливой России» в 2017 году. «Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже об ее избыточности», — сказал ранее глава партии Сергей Миронов.

Роуминг вводился с целью компенсации убытков сотовых компаний, которые изначально использовали для связи соединение через единого общероссийского оператора, ввиду чего издержки компании увеличивались.