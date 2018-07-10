61 регион России поддержал пенсионную реформу

Парламентарии 61 региона отправили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщает «Коммерсант». Об этом заявил министр труда России Максим Топилин.

«Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс», — цитирует министра ТАСС. По его словам, «процесс идет во многом с опережением сроков».

На недостаточную активность региональных парламентов по законопроекту жаловался спикер Госдумы Вячеслав Володин. В нижней палате парламента ждут мнения регионов, хотя закон позволяет ей рассматривать проект и без отзывов.

Законопроект вызвал негативную реакцию граждан — петицию за его отмену подписали более 2,7 миллиона человек. На фоне обсуждения инициативы рейтинги власти снижались несколько недель, однако к началу июля стабилизировались. В нескольких регионах прошли акции протеста. Из региональных парламентов отрицательных отзывов на проект при этом пока не поступало.