Опыт России в организации ЧМ-2018 по футболу будут учтен при подготовке к следующему чемпионату в Катаре

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре. Это маленькая страна на востоке Аравийского полуострова.

Уже сейчас жители и гости Москвы могут познакомится со страной, которая примет у себя ЧМ-2022. До 15 июля в городе работают площадки, на которых можно узнать об истории, традициях и культуре Катара, об отношении катарцев к спорту и футболу в частности, а также о том, как страна готовится к главному футбольному событию следующего четырехлетия.

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года Хасана аль-Тавади заявил, что Катар учтет опыт России при разработке программы гостеприимства.

«Я уже неоднократно говорил, что мы тесно общаемся с оргкомитетом «Россия-2018» и стараемся взять на заметку лучшее, что есть в организационных моментах мирового первенства в России, – цитирует ТАСС заявление аль-Тевади. – Уверен, что мы и дальше продолжим тесное сотрудничество и через четыре года проведём прекрасный турнир».

Напомним, ранее Станислав Черчесов пригласил фанатов поддержать сборную России на ЧМ-2022 в Катаре.