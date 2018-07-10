Конкурентом Александра Моора на губернаторских выборах станет представитель ЛДПР

Своего кандидата на выборы губернатора выдвинуло Тюменское региональное отделение ЛДПР. Конкуренцию экс-мэру Тюмени Александру Моору составит Артем Зайцев, депутат областной Думы, сообщает РБК. Его кандидатура была утверждена на конференции регионального отделения партии 9 июля.

Решение об участии представителя партии в выборах губернатора принял лично Владимир Жириновский, он же одобрил кандидатуру Артема Зайцев.

«Первое решение партии было не принимать участие в кампании. Но после нескольких заявлений правительства, оно изменилось. В частности, Госдума одобрила в первом чтении закон о повышении НДС до 20%, также запущена пенсионная реформа. Мы видим, что население это не одобряет. В городах Тюменской области и ХМАО люди выходят на митинги. Мы хотим донести, что выступаем категорически против данных изменений», — рассказал Зайцев.

Он добавил, что конкуренция ему не страшна: «Я более семи лет плотно занимаюсь политикой, объездил города Тюменской области, Югры и Ямала, общался с гражданами. Думаю, мне под силу составить здоровую конкуренцию в данной кампании. Вне зависимости от результатов выборов, важно аккумулировать пул проблем, которые есть в трех регионах, и работать с ними дальше».

Напомним, на данный момент обязанности губернатора Тюменской области временно исполнят Александр Моор, назначенный на должность указом президента 29 мая. Тогда он рассказал, что его назначение на пост врио губернатора было для него «действительно неожиданностью». «Хотя я прошел подготовку на губернаторских курсах в составе президентской кадровой сотни и прекрасно понимал, что, наверно, когда-то такое предложение могло бы поступить. Но я не думал, что это произойдет так быстро и при таких обстоятельствах: что выборы будут досрочными и у нас будет совсем мало времени, чтобы рассказать о себе и о своей программе», — поделился Моор.

К текущему моменту избирком Тюменской области принял документы уже от трех кандидатов, и приём будет продолжаться до 30 июля. Сами выборы пройдут осенью, 9 сентября, в единый день голосования. Они обещают обойтись региональному бюджету в 550 млн. рублей.