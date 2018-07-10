В Нефтеюганске разыскивают пропавшего инвалида // ОРИЕНТИРОВКА

Следователи Нефтеюганска разыскивают местную жительницу Мищенко (Сынюшко) Ирину Раисовну 1972 года рождения.

1 апреля этого года она ушла из дома. В последний раз ее видели в районе «Кедрового бора» расположенного в поселке Чеускино Нефтеюганского района.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см., лицо по форме прямоугольное, по цвету бледное, глаза карие, волосы темные прямые короткие, размер обуви 37.

Особые приметы: на шее слева имеется шрам длинной около пяти см., на животе шрам длинной около 20 см. Женщина является инвалидом, на вопросы отвечает односложно: «Да», «Нет», «Не знаю».

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, либо вам известно об обстоятельствах ее исчезновения, нужно сообщить об этом по телефонам: 8 (3463) 20-96-02; 20-95-71, 8-950-502-74-52 и 8 (3467) 32-72-53. Конфиденциальность гарантируется.