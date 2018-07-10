​В Сургуте на пенсию проводили служебную собаку

Сургутские полицейские торжественно проводили на пенсию служебную собаку, лабрадора по кличке «Карат».

Отправить на заслуженный отдых четвероного полицейского пришли начальник Центра Кинологической Службы по ХМАО-Югре Евгений Карпухин, начальник сургутского ЦКС Виктория Фролова, работники центра, и, конечно же, полицейские кинологи с кем Карат проходил службу- Марина Газизова и Наталья Плотникова.

В 2009 году Карат поступил на службу в полицию Сургута, его первым кинологом стала Марина Газизова, которая вместе с ним отправилась на обучение в Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства МВД России, после чего они уехали в свою первую служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

За годы службы у Карата было трое напарников, и четыре раза он побывал в командировках, и каждый раз показывал высокие результаты служебной деятельности по розыску боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

Из последней служебной командировки Карат вместе с Натальей Плотниковой вернулся в конце июня.

Теперь Карат отправится в Уфу на постоянное место жительство к одному из своих бывших напарников.