​Работа ухудшает зрение россиян, вызывает усталость и раздражительность

Около 70% россиян довольны своей работой, однако это зависит от рода деятельности, об этом говорит исследование «Института Общественного Мнения Анкетолог». 84% респондентов, у которых собственный бизнес, ответили, что удовлетворены своей работой, в то время как среди госслужащих и наемных работников показатель составляет 69%.

Отрицательное влияние труда на физическое и психическое здоровье отметили более 40% опрошенных. Так 39% россиян заявили, что работа ухудшает их зрение, а у 38% вызывает хроническую усталость. Около 37% считают, что трудовая деятельность стала причиной боли в спине и повышенной раздражительности. 17% признаются, что из-за работы у них появились регулярные головные боли, а 14% респондентов впадают в депрессию.

При этом россияне не испытывают сильного стресса на рабочем месте: по десятибалльной шкале жители страны оценили свою напряженность в 5,1 балла.