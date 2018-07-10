Ханты-Мансийск стал одним из лучших в России по эффективности ликвидации свалок

Эксперты ОНФ представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. В нем помимо прочих оказался и Ханты-Мансийск, войдя в топ-10.

Координатор проекта «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица отметил, что несмотря на оперативную реакцию властей на обращения по свалкам, большинство скоплений мусора убираются неравнодушными гражданами, без призывов или какого-либо содействия со стороны мэрии.

«Нельзя сказать, что ничего не делается, но результаты могут быть лучше. Для этого важно быть в более тесном контакте с людьми, развивать культуру обращения с отходами, показывать преимущества экологичного образа жизни, создавать условия для развития системы раздельного сбора отходов. Поэтому считаю, что присутствие Ханты-Мансийска в таком рейтинге не повод для расслабления, а, скорее, сигнал к конкретным действиям», — убежден Печерица.

Вместе с лидерами рейтинга были назвали и «аутсайдеры». Так, последним в рейтинге стал Тобольск, где ликвидировали лишь одну из 32 выявленных свалок.