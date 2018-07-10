Две тысячи вместо 800 рублей. Столько заплатят водители за езду без техосмотра, согласно поправкам в КоАП

Водителей будут штрафовать за езду без техосмотра на две тысячи рублей, сообщает издание «Известия». Ранее за данный проступок планировалось взимать 800 рублей. Такие изменения связаны с доработкой поправок в КоАП, проведенной Минэкономразвития.

Согласно нововведениям, регистрация нарушений будут проводится с помощью камер фото- и видео фиксации. Поскольку автомобиль может попасть в несколько зон видимости камер, разработчики предлагают автоматически выписывать штраф не чаще одного раза в сутки.

Кроме того, для тех, кто проводит техосмотр, также вводятся новые штрафы: за выдачу диагностической карты на неисправную машину или вовсе без проведения осмотра, внесение данных в автоматизированную систему техосмотра (от 5 до 10 тысяч рублей). В настоящее время за такие действия наказание установлено только для юридических лиц — штрафы от 100 рублей до 300 тысяч рублей. Экспертов или компанию-оператора, не имеющих доступа к конкретной категории транспортных средств, которые, несмотря на это, проводят осмотр машины, также ждут штрафы.

Таким экспертам в качестве наказания придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, а если речь идет о юридическом лице — то 30–50 тысяч рублей. При повторном нарушении эксперта дисквалифицируют на срок до трех лет, а компанию штрафуют на 300-500 тысяч рублей.

Вплоть до пяти лет лишения свободы грозит за проведение ТО без необходимой аккредитации. При этом санкции за отсутствие диагностической карты действуют только на водителей такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей экстренных и специальных служб.

Отметим, что хотя пакет доработанных поправок в КоАП, УК и законе о техосмотре поддержаны большинством заинтересованных ведомств, эксперты тем не менее сомневаются в эффективности данного обновления.

На данный момент пакет поправок в КоАП поддержали в РСА, МВД, Ространснадзоре, ФАС и ряде других ведомств.