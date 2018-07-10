​Футболист Домагой Вида снова крикнул «Слава Украине!» Скандал с хорватским спортсменом получил продолжение

В Сети появилось второе видео с защитником сборной Хорватии. На нем Домагой Вида скандирует лозунг «Слава Украине». Ролик опубликован на Facebook в аккаунте Данило Яковлева.

На записи хорватский футболист общается на родном языке, а затем переключается на русский, говоря фразу «Слава Украине». Также в кадры попал член тренерского штаба Ивица Олич. Неизвестно, снят ли ролик одновременно с прошлым, или это еще одна намеренная провокация после предупреждения от FIFA.

Напомним, Международная федерация футбола сделала предупреждение спортсмену за его высказывания, но не стала дисквалифицировать футболиста. Домагой Вида извинился за свои слова и добавил, что это была «просто шутка». Тем временем Хорватский футбольный союз попросил прощения у России за поступок члена национальной сборной.

Некоторые связывают поступок спортсмена с тем, что в прошлом он играл за киевский клуб «Динамо».