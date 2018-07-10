​В Сургуте побывала авиационная арктическая экспедиция «Север Ваш»

Экспедиция «Север Ваш», организованная двумя летчиками-космонавтами, стартовала 3 июля в Самарской области и сейчас сделала остановку в аэропорту Боровая на Заячьем острове. Ранее одной из точек маршрута в Югре стал Урай.

В ходе своего путешествия они посетят Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, страны северной Европы и самые разные точки в России. Общий маршрут составляет более 20 тыс. километров, и чтобы его пройти аэропутешественникам понадобится полтора месяца.

По мере экспедиции участники собираются заниматься научно-географическими исследованиями и искать интересные места для авиационного туризма.