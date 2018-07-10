​Парки Сургута ждет масштабная реконструкция

Сотрудники администрации, активисты «Сургутнефтегаза» и неравнодушные горожане представили сургутским депутатам проект по обновлению парка «Кедровый лог» и сквера «Молодежный».

При планировании объектов рабочая группа создала единое стилевое решение и цветовую гамму, определила архитектурно-планировочные идеи по реновации природно-досуговых рекреационных комплексов – именно так станут называться обновленные скверы и парки. Активисты рассчитывают расширить инфраструктуру, создавая объекты различного функционала: культурные, досуговые, спортивные, при этом сохранив природный потенциал и рельеф местности.

Так в «Кедровом Логе» появятся общественные туалеты, кафе или рестораны, а также увеличится число детских и спортплощадок. Члены рабочей группы акцентируют внимание и на сохранении водоемов. Больше тропинок станет в сквере «Молодежный», а также здесь возможно появятся малые архитектурные формы.

Документацию по данным объектам планируют представить весной 2019 года.