Правительство поддержало введение наказаний за вовлечение подростков в митинги

Правительство России поддержало законопроект Госдумы о наказании до 15 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, сообщают «Ведомости».

«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки», - говорится в заключении правительства, попавшем в распоряжение агентства.

В конце мая законопроект о поправках в КоАП предложила группа депутатов от «Единой России». За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрен штраф для граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – от 250 000 до 500 000 рублей.

В пояснительной записке целью законопроекта называлось «недопущение причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних».