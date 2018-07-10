​«Пять тысяч за Бузову? Серьезно?» Жители Сургута возмущены ценой билета на концерт ведущей шоу «Дом-2»

На днях в сообществе surgut_afisha (Instagram-версия «Культпросвета») появилась информация о том, что начало осени в Сургуте ознаменуется приездом телеведущей, а с недавних пор — актрисы и певицы — Ольги Бузовой.

Концерт противоречивой дивы ТВ состоится 1 сентября в одном из крупных развлекательных комплексов города. Цена билета — от двух до пяти тысяч рублей.

Примечательно, что под публикацией афиши тут же появилось множество негативных комментариев от жителей Сургута.

«Ну и написали…певица, а еще и актриса!» — пишет Тамара Донченко.

«Ценник, как у королевы», — замечает Анастасия Волохина.

«Даже бесплатно не пойду», — делится Вячеслав.

На мнение комментирующих о том, что Бузова исполняет песни под фонограмму, администратор группы ответил, что петь артистка будет вживую.

Нашлись и те, кто не прочь оценить таланты ведущей реалити-шоу «Дом-2».

«А я бы посмотрела. Ладно уж, че все такие злые?» — спрашивает Татьяна Царегородцева.

Любопытный факт: несмотря на массовое отрицательное отношение к персоне Ольги Бузовой, горожане считают, что зал все равно будет набит до отказа.