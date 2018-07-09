СеверСтрой: финансовые проблемы есть, но они решаемые

В социальных сетях сургутяне начали распространять слухи о том, что компания «СеверСтрой» ликвидируется и передает все свои объекты в руки другого застройщика. Корреспонденту siapress.ru удалось получить комментарий от начальника отдела продаж компании Вячеслава Колоса.

«Каждые два года в Сургуте появляются слухи о том, что кто-то из застройщиков ликвидируется или банкротится. Это даже не обязательно про нас пишут. Просто в этом году мы попали под прицел провокаторов, — пояснил Вячеслав Колос. — По поводу финансовых проблем скажу честно — такое есть. Росреестр перешел в этом году на новую программу и денежные средства мы теперь получаем только после регистрации объекта. А ведомство в течение трех месяцев не могло ничего зарегистрировать и наши не то что миллионы — миллиарды — мы не получили. Отсюда и финансовые трудности».

Также в мессенджерах горожане перенаправляют своим контактам и группам рассылки о том, что уже несколько месяцев строительные бригады не выходят на работы. Однако и это оказалось фейком.

«Каждые две недели мы выкладываем отчеты о проделанной работе в своих группах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Последние — от 25 июня. Просто люди привыкли, что мы строим быстрыми темпами, но сейчас, при плохом финансовом положении, смысла держать столько людей на стройке нет. Из-за этого количество бригад ограничено, — рассказал Вячеслав Колос. — Территорий для освоения у нас еще предостаточно. В ЖК «Уютном» будет построено два дома, в ЖК «Кедровом» — порядка 20 домов. Кроме того, ведется строительство и в других жилищных комплексах».