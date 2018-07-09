Тюменская область укрепляет экономические связи с Китаем. Показатели растут

В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем увеличился в три с половиной раза. Правительство региона на протяжении более 15 лет уделяет внимание развитию сотрудничества с соседним государством, что и привело к таким высоким результатам.

По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, товарооборот между двумя сторонами, за первые три месяца 2018 года, составил почти $58 миллионов, из них экспорт – $11 миллионов (в 1,8 раз больше того же периода 2017 года), импорт – $47 миллионов (вырос в 4,5 раза).

Сейчас Тюмень готовится провести Российско-Китайскую деловую сессию, которая запланирована на 11-12 июля. При этом перспективы у взаимодействия вполне позитивные. Ожидается визит большой делегации: представителей посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний различных отраслей промышленности. В свою очередь с российской стороны в сессии примут участие представители органов исполнительной власти Тюменской области и бизнеса.

Кроме того, запланированы бизнес-встречи, главные темы – расширение взаимной торговли, инвестиционное сотрудничество.

По мнению специалистов, такая сессия придаст хороший импульс расширению экономических связей с Китаем, появлению новых совместных проектов.

Основное мероприятие Российско-Китайской сессии состоится 12 июля в Тюменском технопарке (г. Тюмень, ул. Республики, 142).