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​Российский телеведущий заявил, что мужчины, не доживающие до пенсии, виноваты в этом сами

Российский телеведущий Дмитрий Киселев в вечернем эфире программы «Вести недели» 8 июля заявил, что мужчины, не доживающие до пенсии, виноваты в этом сами.

«…до обидного мало мужчин доживают до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаются лишь 67 тысяч мужчин», — сообщил телеведущий. По его мнению, в ранней смертности виновата не старость, а «пьянство, курение, наркомания, лихая езда и ДТП, драки со смертельным исходом, самоубийства, наплевательское отношение к технике безопасности и вообще презрение к смерти, что в нашем характере».


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Сегодня в 17:21, просмотров: 129, комментариев: 0


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