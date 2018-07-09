Югра на «Иннопроме» договорится о создании первого в регионе экотехнопарка

Власти Югры подпишут соглашение о создании первого в регионе экотехнопарка на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает znak.com.

Партнером выбрана компания «ТрансЛомПереработка», владельцами которой являются ООО «Кронос» и три физических лица — Марат Галиев, Андрей Логашев и Илсур Галиев.

«С «ТрансЛомПереработкой» будет подписана «дорожная карта» о создании в Нижневартовске индустриального парка по переработке и утилизации промышленных отходов», — объясняют в правительстве.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, возглавляющий делегацию представителей ХМАО на выставке, курирует в правительстве тему экологии и отходов.