​Житель Узбекистана попался на секс-бизнесе в Нижневартовске

Предприимчивый гость из Узбекистана устраивал на «работу» в притон всех желающих жительниц города и приезжих девушек, сообщает прокуратура ХМАО-Югры. Мужчина наладил успешный эскорт-бизнес.

Секс-делец занялся организацией публичного дома зимой текущего года. Он рекламировал услуги своих подопечных, сопровождал девушек с охраной до места заказа, а также принимал запросы от лиц, интересовавшихся сервисом.

Правоохранительные органы накрыли притон в мае 2018 года. В данный момент уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.