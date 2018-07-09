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Александр Моор провел рабочую встречу с резидентами «Фермерской деревни»

Армизонский район – лидер в регионе по количеству малых животноводческих ферм. Такие данные привел зам. главы районной администрации Алексей Филиппов Александру Моору, ВРИО губернатора Тюменской области.

Совершая рабочую поездку в муниципалитет, Моор посетил «Фермерскую деревню», где на данный момент создаются условия для развития инвестиционных проектов в сфере животноводства. В «Фермедской деревне» пять площадок по 2 га, предоставляемые фермерам через аукцион. Четыре из них уже реализуются, а пятая готовится к проведению аукциона.

«Осенью 2017 года за счет средств Тюменьэнерго к «Фермерской деревне» проведена линия электропередачи. В 2018 году планируется подведение водопровода за счет средств местного бюджета», - рассказал Алексей Филиппов.

Резиденты «Фермерской деревни» - профессионалы своего дела с историей. Андрей Ульянов, глава крестьянско-фермерского хозяйства, в 2015 году получил грант Минсельхоза России и приобрел на него 16 голов коров породы обрак. Уже к июлю 2018 года их число увеличилось до 26 голов. Однако уже к 2020 Андрей планирует довести его до 50. Кроме того, в хозяйстве создано два рабочих места.

Сергей Эйхман получил грант Минсельхоза в 2017 года, и тоже вложил его в приобретение породистых коров. К июлю 2018 года поголовье чистопородных нетелей породы герефорд в его хозяйстве составило 72 головы. Благодаря ему также создано два рабочих места.

Еще один резидент «Фермерской деревни», Дмитрий Ульянов. Он занимается разведением овец породы «Романовская» и строит долгоидущие планы по увеличению их поголовья. К 2020 году Дмитрий планирует достигнуть результата в сотню голов.

Владелец личного подсобного хозяйства Ахмедхан Алыев только-только начинает – он получил участок в апреле 2018 года и собирается заняться разведением молочных коров.

«Именно в Армизонском районе появилась первая в Тюменской области животноводческая мини-ферма. Сегодня наша задача - создать в муниципалитете современный убойный цех и загрузить его работой, обеспечив рентабельность. Ищем инвестора», – доложил временно исполняющему обязанности губернатора глава районной администрации Евгений Золотухин.

Кроме того, во время визита Александр Морр и резиденты обсудили строительство щебенных дорог к их хозяйствам.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 121, комментариев: 0


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