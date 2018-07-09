К чему приведет увеличение НДС на недвижимости?

Ваша семья увеличилась и требуется большая жилплощадь? А квартиру вы уже выбрали? Ведь с 1 января 2019 года официально увеличивается ставка НДС.

К чему это приведет? Стоимость квартир, в том числе, на первичное жилье, поднимается. Цены вырастут, среднем, на 5%. Сегодня жилой комплекс «Новые ключи» предлагает к продаже квартиры в доме со срокам сдачи – 3 квартал 2019 года. Это отличное решение для тех, кто располагает временем, но не готов к новым ценам.

ЖК «Новые ключи» приглашает на экскурсии на демо-этаж: у вас всегда есть возможность увидеть вариант вашей будущей квартиры!