В СурГУ пройдет торжественное вручение дипломов

В научной библиотеке СурГУ пройдет торжественное церемония вручения дипломов почетным выпускникам. В этом году их около сотни.

Обычно мероприятие проводилось в Сургутской филармонии, но в этот раз оно состоится в стенах университета. Выпускников поздравят ректор СурГУ Сергей Косенок и гости: глава города Вадим Шувалов, депутат Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры Любовь Малышкина, председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк, директор Департамента образования администрации г. Сургута Анна Томазова и другие.