​На сайте ФНС заработала промо-страница о налоговых уведомлениях

ФНС России запустила интернет-страницу «О налоговых уведомлениях 2018 года».

В течение ближайших трех месяцев россияне будут получать уведомления о необходимости заплатить налоги за прошлый год. Сообщения направят по почте или разместят в «Личном кабинете налогоплательщика».

На странице «О налоговых уведомлениях 2018 года» можно найти описания и разъяснения разделов уведомлений, также там размещены ответы на часто возникающие вопросы о налогах и видео, которые помогут гражданам разобраться в системе налогообложения.