16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1216   EUR  73,9028  

​На сайте ФНС заработала промо-страница о налоговых уведомлениях

ФНС России запустила интернет-страницу «О налоговых уведомлениях 2018 года».

В течение ближайших трех месяцев россияне будут получать уведомления о необходимости заплатить налоги за прошлый год. Сообщения направят по почте или разместят в «Личном кабинете налогоплательщика».

На странице «О налоговых уведомлениях 2018 года» можно найти описания и разъяснения разделов уведомлений, также там размещены ответы на часто возникающие вопросы о налогах и видео, которые помогут гражданам разобраться в системе налогообложения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:27, просмотров: 117, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»
Интервью с создателем и ведущим шоу «Stand Up» о новом проекте канала ТНТ
Евгения Гладущенко Сегодня в 14:22
94 0
​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса

​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса
Частные пассажирские перевозчики города не могут позволить себе установить кондиционеры и подъемные устройства для инвалидов
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:18
115 1
Что стало с героями Евро-2008?

Что стало с героями Евро-2008?
Где теперь Аршавин и Павлюченко? А кто-нибудь помнит Саенко?
Редакция СИА-ПРЕСС 08 июля в 18:49
615 0
​Благодать, дарованная Богом

​Благодать, дарованная Богом
Старожилы Сургута и Сургутского района супруги Киргинцевы отметили 70-летие совместной жизни
Людмила Захарова 08 июля в 09:49
1730 0
Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»

Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»
Врач-психиатр-нарколог Лянторской городской больницы рассказал о особенностях лечения наркоманов на «химии», вероятности навсегда избавится от зависимости и о том, как понять, что подросток — наркоман
Виктория Герасимова 06 июля в 16:33
926 1
Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой

Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой
Редакция СИА-ПРЕСС 06 июля в 15:27
886 1
Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы

Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы
Оглушительная история с PR-директором российского "Леруа Мерлен" вроде бы финишировала. В среду компания объявила, что героиня скандала уволилась по собственному желанию
Виктор Мараховский 06 июля в 13:45
27826 3
Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»

Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»
Интервью с известным экономистом и социологом о том, чем похож новый «майский указ» на труды Ленина, во сколько стране обойдется повышение НДС и пенсионного возраста, а также, чего не хватает в России для развития инноваций
Артем Мазнев 06 июля в 13:41
29273 2
В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта

В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта
Художники расписали графити остановку у «Сургут Сити молла»
Видана Данилова 06 июля в 13:34
666 0
​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?

​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?
Советник главы города Александр Оверчук рассказал подробности о предстоящем мероприятии
Константин Шперлинг 06 июля в 13:21
1892 6
Скоро засияют купола

Скоро засияют купола
Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идёт с соблюдением заявленных сроков
Полина Амирова 06 июля в 12:46
705 0
Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»

Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»
Интервью с первым мастером спорта международного класса по каратэ в Югре
Видана Данилова 06 июля в 11:15
619 0
Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Надежда Макаренко 06 июля в 10:06
406 0
Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?

Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?
Югра заняла третье место в рейтинге регионов с самым доступным жильем
Константин Шперлинг 06 июля в 07:55
523 1
​Ценные кадры Сургута

​Ценные кадры Сургута
В преддверии профессионального праздника городские фотографы рассказали о своей жизни и работе
Элина Фатхиева 05 июля в 15:28
807 3
Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится

Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится
Пауза была взята из-за корректировки проектно-сметной документации
Лилия Сулейманова 04 июля в 17:19
851 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика