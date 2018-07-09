В Сургутском районе началась регистрация кандидатов на сентябрьские выборы в советы местных депутатов и главы поселений

В Сургутском районе с 5 по 25 июля проходит прием документов для регистрации кандидатов на сентябрьские выборы глав поселений и муниципальных депутатов. Как сообщили в территориальной избирательной комиссии (ТИК), с начала приема один кандидат-самовыдвиженец уже подал документы.

Для подачи заявки самовыдвиженцам необходимо собрать подписи, в большинстве поселений их число колеблется от 10 до 14, а в самом крупном населенном пункте района – Лянторе, требуется около 130. Как и на президентских выборах во время голосования будут работать наблюдатели от общественной палаты, сообщил председатель ТИК Сургутского района Андрей Чижов.

«Главное отличие этой кампании от президентской в том, что осенью не будет работать так называемая система «Мобильного избирателя», когда человек мог сделать свой выбор на любом избирательном участке. Вместо этого мы организуем досрочное голосование в помещении участковой комиссии. За 10 дней до конца кампании те, кто по уважительной причине не смогут посетить участок в день голосования, смогут реализовать свое право избирателя» – отметил Андрей Чижов.

Так как в день голосования, 9 сентября, пройдут также выборы губернатора Тюменской области, то число комиссий, в которых будет работать 600 членов участковых избиркомов, увеличится до 50. Отметим, на территории района зарегистрировано более 84 тысяч избирателей.