​Мотор гудит — водитель спит. Ученые обвинили вибрацию в сонливости автолюбителей

Австралийские исследователи установили, что водители становятся сонливыми из-за естественной вибрации автомобиля, сообщает РИА Новости.

Эксперимент проводили на 15 добровольцах, которых помещали в кабину автомобиля, воспроизводящую монотонное движение по двухполосной трассе. Одну группу испытали низкочастотными вибрациями (4-7 герц), вторую оставили без какого-либо воздействия.

В итоге обнаружилось, что испытуемые, подвергшиеся вибрациям, уже через 15 минут стали испытывать сонливость, а концентрация внимания у них существенно снизилась. Через полчаса показатели водителей стали еще хуже — они с трудом боролись с желанием уснуть. А через час ученые, следя за ритмом сердца, заметили, что участники исследования и вовсе погружаются в сон.

Отметим, что данный эксперимент направлен на то, чтобы обратить внимание производителей машин на наличие фактора вибрации в конструкциях автокресел.