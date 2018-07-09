​Провокация чемпионата: хорватские СМИ прокомментировали слова об Украине, сказанные игроком Домагоем Видой 

Хорватский футбольный союз (HNS) не остался в стороне после видео с 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу, опубликованного защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Напомним, после тяжелой победы над Россией Вида и Вукоевич записали короткий ролик, в котором они крикнули фразу «Слава Украине!»

«HNS подчеркивает, что эти слова были связаны исключительно большим числом сообщений со словами поддержки, полученных с Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере», — написали на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Также организация заявила, что всем игрокам Хорватии было рекомендовано воздержаться от высказываний, связанных каким-либо образом с политикой.

Отметим, что футболисты Златко Далича победили команду-хозяйку ЧМ-2018 в серии пенальти, а следующий матч хорваты сыграют против сборной Англии. Матч состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».