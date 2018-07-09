​Музей Природы и Человека обзавелся новым уникальным экспонатом

Семь редких книг были переданы на хранение в музей Природы и Человека кандидатом исторических наук, с.н.с. Института проблем освоения Севера СО РАН Верой Клюевой.

Книги – ее наследство от отца, Павла Клюева, выпускника географического факультета МГУ, проводившего инженерно-геологические работы на месторождениях Самотлор, Федоровское, Холмогорское.

Наиболее любопытным изданием стал первый том книги «Научные результаты экспедиции, снаряженной Императорской Академии Наук для раскопки мамонта, найденного на реке Березовке в 1901 году». Название говорящее – в нем описывается ход экспедиции за тушей мамонта, найденной в Якутии. Итогом этой экспедиции стало уникальное чучело Берёзовского мамонта, которое было выставлено для обозрения в музее в Санкт-Петербурге.

Книга примечательна тем, что позволяет узнать многое о самом экземпляре, о ходе экспедиции и об особенностях научной работы того времени.

Необыкновенная находка осталась в музейных фондах для длительного хранения и обещает быть одним из самых интересных экспонатов тематических выставок в музее.