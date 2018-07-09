В Покачах детям мигрантов оказывают помощь в культурно-языковой адаптации

В администрации города Покачи прошло заседание комиссии по профилактике экстремизма, где центром обсуждения стали итоги работы центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов в образовательных учреждениях.

Мигранты были и остаются категорией населения, подверженной множеству рисков: они испытывают трудности в языковой коммуникации и социализации, к которым дети особенно уязвимы. О работе, направленной на решение этих трудностей, рассказали в своих докладах директора школ города.

Во второй школе на начало 2017-2018 учебного года числилось 16 детей мигрантов, из которых семеро имели проблемы с усвоением школьной программы. В четвертой школе помощь в культурно-языковой адаптации оказывали также семерым, а в первой школе такая помощь не понадобилась.

В работе с детьми-мигрантами, рассказывают педагоги, не обходится без трудностей: часто помехой в успешном приспособлении ребенка к новой обстановке становится невыполнение родителями их рекомендаций – дома они продолжают говорить на родном языке, отчего преодолеть языковой барьер детям становится только сложней.

По итогам учебного года два ученика четвертого класса второй школы были переведены в следующий класс лишь условно: языковые трудности помешали им в освоении школьной программы. В четвертой ученик седьмого класса был оставлен на повторный год обучения, а одну из учениц семья забрала на родину, так как в школе, где преподавали на родном языке, она была «хорошисткой», а здесь стала сильно отставать по трем дисциплинам.

В следующем году индивидуальная работа с детьми-мигрантами будет возобновлена.