​В сентябре в Сургуте пройдет Кубок мира по водному поло

Женский Кубок мира-2018 по водному поло впервые будет проведен в Сургуте с первого по девятое сентября. Об этом в интервью телеканалу «Сургут 24» сообщил начальник управления физической культуры и спорта администрации города Шамиль Лукманов.

Так же он отметил, что сейчас идет подготовка 50-метрового бассейна. В соревнованиях примут участие восемь национальных сборных, среди них команды Китая, Америки и Канады.

Кстати, по аналогии с футбольной фан-зоной на площади СурГУ планируется разместить большой экран у места проведения Кубка.