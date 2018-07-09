​Комик Слепаков извинился перед сборной России по футболу

Достижения российских футболистов на мундиале мало кого оставили равнодушным. Вот и комик Семен Слепаков, ошеломленный игрой нашей сборной, решил принести ей свои извинения за то, что сомневался в ее способностях. Пост со словами и благодарности и поддержки сборной России по футболу юморист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством», — написал Семен Слепаков и констатировал, что песня, которая стала хитом до выступления сборной, была записана «от чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все».

Кроме того, по словам комика, теперь у россиян появился повод гордиться футболистами, которые «не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям».

Напомним, что 11 июня Семен Слепаков выложил в Сеть свою песню, в которой пелось о том, каких бы результатов могла достичь сборная России, если бы пост главного тренера занял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чуть позднее, 24 июня, совместно со Шнуром, лидером группы «Ленинград», комик выпустил клип на песню «Чемпионы». Композиция посвящена победам сборной России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира.