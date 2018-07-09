Минфин собирается потратить на майский указ Путина почти 4 триллиона рублей

Минфин России заложил в проектировки бюджета на 2019–2021 годы расходы на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина 3,89 триллиона рублей. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 202 и 2021 годов», размещенном на сайте комитета Госдумы по бюджету.

На реализацию майского указа президента в 2019 году предлагается направить 1,17 триллион рублей, в 2020 году — 1,25 триллион рублей, в 2021 году — 1,47 триллион рублей.