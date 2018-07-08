Путин назвал российских футболистов героями

Президент Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, российский лидер считает их героями, сообщают «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент смотрел матч. «(Путин) смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» - рассказал Песков. Он добавил, что Путин пригласил футболистов вместе с тренером на обсуждение итогов соревнований.

Кроме того, президент позвонил тренеру российской сборной Станиславу Черчесову дважды 7 июля: пожелал успехов перед игрой и после матча отметил красивую игру команды. Песков отметил, что российские власти желают успехов тем, кто прошел дальше в чемпионате.