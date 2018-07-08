Дзюба пустил слезу после поражения от хорватов на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение российской команды от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира, сообщает Lenta.ru. Его слова прозвучали в эфире «Первого Канала».

Форвард заявил о благодарности партнерам и всем причастным к команде: «Я ими горжусь и люблю их как родных. Мы стали одной семьей. Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции».

Футболист отметил, что все россияне на поле сражались как львы, но теперь их сердца разбиты. В конце интервью Дзюба расплакался и последние фразы произносил уже со слезами на глазах.

7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».