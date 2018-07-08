Сургутяне массово делали ставки перед матчем Россия — Хорватия

Siapress.ru решил узнать у букмекеров, как изменились ставки сургутян во время проведения ЧМ-2018.

Как отметила управляющая одной из букмекерских компаний Сургута, в последнее время они наблюдают огромный всплеск желающих сделать ставку: «Целые очереди!»

В среднем сургутяне ставят 500 рублей. Кто-то рискует по минимуму (50 рублей), а кто-то готов лишиться и миллиона.

«Очень неожиданные исходы в этом году. Люди перестраховываются. Например, у человека есть 1000 рублей, и он ставит 500 рублей на Россию, а оставшуюся часть — на Хорватию», — рассказала букмекер.

Также специалист отметила, что если раньше ставки делали в основном мужчины, то теперь к ним присоединилось огромное количество женщин.