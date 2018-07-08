16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1216   EUR  73,9028  

Сургутяне массово делали ставки перед матчем Россия — Хорватия

Siapress.ru решил узнать у букмекеров, как изменились ставки сургутян во время проведения ЧМ-2018.

Как отметила управляющая одной из букмекерских компаний Сургута, в последнее время они наблюдают огромный всплеск желающих сделать ставку: «Целые очереди

В среднем сургутяне ставят 500 рублей. Кто-то рискует по минимуму (50 рублей), а кто-то готов лишиться и миллиона.

«Очень неожиданные исходы в этом году. Люди перестраховываются. Например, у человека есть 1000 рублей, и он ставит 500 рублей на Россию, а оставшуюся часть — на Хорватию», — рассказала букмекер.

Также специалист отметила, что если раньше ставки делали в основном мужчины, то теперь к ним присоединилось огромное количество женщин.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:57, просмотров: 454, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Благодать, дарованная Богом

​Благодать, дарованная Богом
Старожилы Сургута и Сургутского района супруги Киргинцевы отметили 70-летие совместной жизни
Людмила Захарова Сегодня в 09:49
1027 0
Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»

Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»
Врач-психиатр-нарколог Лянторской городской больницы рассказал о особенностях лечения наркоманов на «химии», вероятности навсегда избавится от зависимости и о том, как понять, что подросток — наркоман
Виктория Герасимова 06 июля в 16:33
609 1
Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой

Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой
Редакция СИА-ПРЕСС 06 июля в 15:27
765 1
Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы

Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы
Оглушительная история с PR-директором российского "Леруа Мерлен" вроде бы финишировала. В среду компания объявила, что героиня скандала уволилась по собственному желанию
Виктор Мараховский 06 июля в 13:45
16638 3
Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»

Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»
Интервью с известным экономистом и социологом о том, чем похож новый «майский указ» на труды Ленина, во сколько стране обойдется повышение НДС и пенсионного возраста, а также, чего не хватает в России для развития инноваций
Артем Мазнев 06 июля в 13:41
19996 2
В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта

В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта
Художники расписали графити остановку у «Сургут Сити молла»
Видана Данилова 06 июля в 13:34
596 0
​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?

​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?
Советник главы города Александр Оверчук рассказал подробности о предстоящем мероприятии
Константин Шперлинг 06 июля в 13:21
1792 6
Скоро засияют купола

Скоро засияют купола
Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идёт с соблюдением заявленных сроков
Полина Амирова 06 июля в 12:46
630 0
Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»

Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»
Интервью с первым мастером спорта международного класса по каратэ в Югре
Видана Данилова 06 июля в 11:15
558 0
Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Надежда Макаренко 06 июля в 10:06
342 0
Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?

Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?
Югра заняла третье место в рейтинге регионов с самым доступным жильем
Константин Шперлинг 06 июля в 07:55
476 1
​Ценные кадры Сургута

​Ценные кадры Сургута
В преддверии профессионального праздника городские фотографы рассказали о своей жизни и работе
Элина Фатхиева 05 июля в 15:28
776 3
Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится

Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится
Пауза была взята из-за корректировки проектно-сметной документации
Лилия Сулейманова 04 июля в 17:19
834 1
Статья дня. Кто будет Козлом? Скоро попрут бюджетные ништяки

Статья дня. Кто будет Козлом? Скоро попрут бюджетные ништяки
Такой пенсионный кульбит может привести к отставке Правительства, но не к отмене идеи повышения пенсионного возраста. Откатят по инициативе ВВП до 58⁄63 — и все должны быть счастливы и благодарить отца нации…
Александр Горный, блогер 04 июля в 11:25
7975 6
Всё, что надо знать о покупке авиабилетов // ТЕСТ

Всё, что надо знать о покупке авиабилетов // ТЕСТ
Партнёрский материал от siapress.ru и ОАО «Аэропорт Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июля в 10:01
611 0
​Хорошо встал! //ФОТО

​Хорошо встал! //ФОТО
Как штрафы за парковку на газоне «находят» своих адресатов
Юрий Нуреев 04 июля в 09:24
954 19
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика