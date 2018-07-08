Сборная России проиграла в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная России проиграла в четвертьфинальном мачте ЧМ-2018 против Хорватии в серии пенальти. Счет был открыт на 31-й минуте игры, когда Денис Черышев дальним ударом направил мяч в «девятку» ворот соперника. Хорваты отыгрались спустя девять минут усилиями Андрея Крамарича, забившего гол после быстрой контратаки. До конца основного времени счет так и не изменился, поэтому команды продолжили выявлять победителя в двух дополнительных таймах по 15 минут каждый. Удача улыбнулась хорватам, когда Домагой Вида с углового вывел свою команду вперед на 101 минуте. Российская сборная смогла отыграться на 115 минуте усилиями Марио Фернандеса. В серии пенальти сильнее оказалась Хорватия, которая теперь сыграет в полуфинале с англичанами 11 июля на стадионе «Лужники».