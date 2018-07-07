Сургутяне создали петицию для защиты бездомных собак города и района

Сургутянка Алина Королева создала на сайте change.org петицию «Законодательно запретите умерщвление бездомных животных. Спасение сургутских собак из ада», в которой обратилась к главе города Вадиму Шувалову и главе Сургутского района Андрею Трубецкому с просьбой остановить «бесконечный конвейер смерти».

Женщина жалуется на имеющуюся систему «жестокого умерщвления бездомных животных должностными лицами в течении десяти дней по адресу: п.Белый Яр, ул.Таежная, 26а», отсутствие чипирования собак и кошек, и отсутствие городской программы по стерилизации бездомных животных.

«Пусть весь мир узнает, какое варварское живодерство творится в вашем городе, но мы надеемся, что вы исправите ситуацию, и невинные души будут спасены», — пишет сургутянка.

На данный момент петиция собрала более 1,6 тысяч подписей.