​Гости из Татарстана оценили Сургут после Сабантуя

В этом году для проведения Сабантуя в Сургут прибыла большая делегация (118 человек) из Альметьевска республики Татарстан.

Гости поделились своими впечатлениями от города. Они оценили современную архитектуру города — здание Дворца торжеств, Газпрома и Сургутского государственного университета. Только положительные эмоции вызвал ИКЦ «Старый Сургут».

И минусов гости из Татарстана выделили плохое качество дорог во дворах, небольшое количество деревьев и парков. Не оценила делегация и погоду в городе и некую серость во всем.