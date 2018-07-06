Налоговая инициатива сургутянина может дойти до Госдумы

Идея поправок в Налоговой кодекс, предложенная сургутянином может быть рассмотрена Госдумой. Об этом сообщает официальная группа думы Сургута в «Вконтакте».

«Месяц назад на депутатский приём записался сургутянин Валентин Леонидович Шумилов, транспортник с большим стажем работы… Несколько проблем касались направления предложений по внесению изменений в действующее налоговое законодательство… В частности, один из вопросов касался права наследования сумм излишне уплаченных налогов налогоплательщика – физического лица».

Предложение было направлено в думу Югры, где оно было поддержано окружными депутатами. На основе инициативы жителя Сургута был сформирован проект федерального закона «О внесении изменения в статью 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации». Документ уже направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ.