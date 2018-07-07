​В Мегионе появится полоса препятствий

В Мегионе планируют создать полосу препятствий для экстремального забега, сообщает UgraNow.

Предполагаемое место — участок возле аэродрома «Западный».

Сейчас идет процесс проработки организационных моментов, решаются вопросы, какие элементы препятствий будут включены в дистанцию.

Источники финансирования пока не определены. Возможно будут привлекаться спонсорские средства.

Первые соревнования планируют провести уже в этом году.