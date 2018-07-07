​В Мегионе появится полоса препятствий

В Мегионе планируют создать полосу препятствий для экстремального забега, сообщает UgraNow.
Предполагаемое место — участок возле аэродрома «Западный».
Сейчас идет процесс проработки организационных моментов, решаются вопросы, какие элементы препятствий будут включены в дистанцию.
Источники финансирования пока не определены. Возможно будут привлекаться спонсорские средства.
Первые соревнования планируют провести уже в этом году.
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