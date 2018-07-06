​Разыскивается жительница Лангепаса // ОРИЕНТИРОВКА

Следователи разыскивают жительницу Лангепаса Оразбаеву Надежду Федоровну 1952 года рождения. Местонахождение женщины неизвестно с 17 июня прошлого года.

Приметы: на вид 65 лет, рост около 156 см, волосы прямые седые, прическа «каре», под нижней губой и на подбородке имеются небольшие шрамы около двух сантиметров.

Предположительно была одета: костюм (юбка и пиджак с короткими рукавами) бежевого цвета с кружевными вставками, белые босоножки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей или об обстоятельствах ее исчезновения, просят звонить: (34669) 91-528, 91-529, 91-411, 91-412, 8-950-502-74-52.