Десять семейных пар Югры получили медали «За любовь и верность»

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Когалыме состоялось заседание семейного совета. «Несмотря на то, что этот день имеет христианские корни, его тепло принимают и представители других религиозных конфессий. И это не удивительно, ведь семья, любовь – это те ценности, которые являются основой жизни», – отметил председатель, исполняющий обязанности губернатора округа Геннадий Бухтин. Также он заявил, что от того как много будет в России крепких семей, зависит сила страны и региона.

Традиционно во время заседания состоялась торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность» семьям Югры. В этом году награды удостоились десять пар, проживших в браке от 29 до 52 лет. Кроме того, данные семьи воспитали достойных детей, а их союзы основаны на глубокой взаимной любви и верности.

Во время мероприятия было отмечено, что Югра - лидир по количеству браков в федеральном округе, а в России удерживается на четвертом месте. В 2017 году в регионе было зарегистрировано около 14 тысяч браков, что превышает показатель за предыдущий год почти на 10 процентов. Также в ходе заседания рассказали, что в Югре проживает более 25 тысяч многодетных семей. Данный показатель увеличился в полтора раза за последний пять лет.

Правительство региона поддерживает такие семьи. В Югре продлен срок выплат окружного семейного капитала, введена жилищная субсидия, льготники самостоятельно выбрать ту господдержку, которая им необходима – земельный участок или денежную компенсацию.