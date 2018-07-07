​В Сургуте проверяют дороги, отремонтированные в 2013 году

В этом в Сургуте проверят восемь участков дорог, отремонтированных в 2013 году. Эти территории, в случае наличия претензий, по гарантии исправят подрядчики. Обследование закончится 1 августа.

В состав инспектирующей рабочей группы входят представители думы города, контрольно-счетной палаты, департамента городского хозяйства и Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.

Под прицелом у проверяющих улица Просвещения (от Энгельса до Энергетиков), улица Ленина (от Профсоюзов до Чехова, левый проезд), улица Базовая (от Инженерной до Базовой, 4), улица Чехова, проезд от улицы Толстого до школы № 20, улица Мечникова, проезд Первопроходцев и проезд от проспекта Пролетарского до Университетской, 23.

Напомним, срок гарантии на работу подрядчиков — четыре года. Вопреки распространенному мнению, что весь свежеуложенный асфальт тает с приходом весны, в прошлом году по гарантии были исправлены 11 участков из 20, отремонтированных в 2012 году.

Подрядчики начнут работы после окончания сроков инспекции: в конце лета — начале осени.

Уже сейчас в городе начался плановый ремонт дорог, финансируемый из средств бюджета. Новенькое покрытие получат проспект Пролетарский (от 30 лет Победы до Геологической, четная сторона); проспект Мира (от 30 лет Победы до Маяковского, нечетная сторона); улица Энгельса (от Ленина до Энергетиков).