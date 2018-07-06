Иностранные гости ЧМ-2018 смели с полок книжных магазинов Булгакова и Пушкина

Любопытную тенденцию подметили продавцы книжных магазинов: с начала Чемпионата мира по футболу выросли продажи книг культовых русских классиков. Так, произведения Михаила Булгакова в июне стали покупать аж на 30 процентов активнее! Особенной популярностью пользуется издание «Мастера и и Маргариты» на английском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежду Михайлову.

Отметим, что знаменитый роман Булгакова также с удовольствием покупают на испанском, немецком и итальянском языках.

Неплохо складываются дела и у того, кто, как известно, «наше всё», — Александра Пушкина. Продажи его книг на иностранных языках во время мундиаля выросли в два раза! Самым востребованным стал роман Пушкина в стихах «Евгений Онегин».

Кроме того, по словам Михайловой, гостей из-за рубежа заинтересовали «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Федора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.