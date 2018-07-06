​Путин рассказал о резком увеличении числа кибератак на российские ресурсы

Президент России Владимир Путин рассказал, что количество кибер атак на российские ресурсы в первом квартале 2018 году выросло более чем на 30 процентов.

«Как и другие страны, Россия так же сталкивается с подобными вызовами. В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть», – приводит слова Путина «Интерфакс».

По словам главы государства, потери от кибератак в мире в 2017 году составили $1 триллион. «По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США. И, по мнению экспертов, если не принимать эффективных, результативных мер, ущерб будет еще больше», – пояснил он.

«Убежден, что их нейтрализация, и в целом обеспечение кибербезопасности - это государственная задача», – подчеркнул Путин.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан.