​Как пройдет День семьи, любви и верности в Сургуте? // ПРОГРАММА-2018

В 2008 году в России появился своего рода аналог Дня святого Валентина. С тех пор 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к дате памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих браку в православной традиции.

Итак, 8 июля, в воскресенье, жители и гости города могут посетить три основных площадки с тематическими мероприятиями.

1. Празднование Дня семьи, любви и верности на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». На центральной площади с 12:30 до 17:00 пройдет концертная программа. Здесь станцуют праздничный вальс, поздравят семейные пары.

Кроме того, на площадке ИКЦ состоится мастер-класс для подростков и юношей от Сургутской академии паркура, а также будут проведены многочисленные конкурсы. Все желающие смогут сделать памятные фотографии на специальной декорированной площадке для фотосессий «Семья, любовь и верность». В конце праздника в небо запустят воздушные шары.

Также в рамках проекта «СтароСургутский ART-квартал» пройдет праздничное мероприятие, посвященное небесным покровителям супружества Петру и Февронии. Начало в 13:00.

Кстати, гости смогут побывать на «Стойбище» у коренных народов и попасть на познавательную программу «Лисьи сказы». А на детской площадке «Ромашковое поле» младшему поколению предложат нарисовать собственные картины.

На мероприятиях можно будет попить чай со сладким угощением — абсолютно бесплатно.

Отметим, что в 12:30 в храме состоится праздничный молебен.

Адрес ИКЦ «Старый Сургут»: ул. Энергетиков, 2.

2. На площади Дворца Торжеств в 12:00 будут чествовать участников проекта «Золото и бриллианты Сургута» — супружеские пары, которые живут в браке более 50 лет.

Адрес Дворца Торжеств: бульвар Свободы, 5.

3. В семейном клубе ДИ «Нефтяник» в 12:00 также состоится празднование в честь Дня семьи, любви. В арт-кафе Дворца Искусств проведут мастер-класс «Семейный коллаж». Присутствие родителей — обязательно. Бронирование билетов по телефону: 414-321.

Адрес ДИ «Нефтяник»: Югорский тракт, 8.