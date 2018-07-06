В России может измениться порядок проведения общих собраний жильцов

В Госдуму внесен законопроект, утверждающий даты проведения собраний собственниками квартир в МКД.

«Собственники жилья с 1-го по 15-е января, апреля, июля и октября (первых месяцев каждого квартала) направляют организатору голосования (кстати, лицу назначенному, а не избранному жильцами) свои предложения в повестку собрания. Но не более десяти вопросов. После этого, до 19-го числа, повестку проверяют на наличие информации, распространение которой запрещено российским законодательством. С 22-го по 26-е число проводится очное собрание по повестке голосования (кворума не требуется). Не позднее 29-го числа формируется повестка. И уже с 1-го по 15-е число следующего месяца (февраля, мая, августа, ноября) проводится уже само голосование», поясняет РГ с отсылкой на авторов законопроекта.

Процедура не распространится на собственников в домах, где количество квартир не более 30, а также на решения о формировании фонда капремонта.