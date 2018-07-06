​Управляющая компания по-новому: где и когда?

Лига ЖКХ пришла в Сургут! Управляющая компания, которая уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны за прозрачность работы и современный подход, теперь и в нашем городе. Первый жилой комплекс, который с радостью принял у себя Лигу ЖКХ – «Новые ключи». Этот жилой комплекс уже проявил себя как прогрессивный, стремящийся опередить время.

Что ждет жителей:

Прозрачная система работы управляющей компании;

Простое мобильное приложение для заявок о ремонте;

Простой процесс оплаты счетов в том же;

Современный подход к работе персонала.

Управляющая компания теперь не кажется чем-то сложным.