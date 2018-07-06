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В Нефтеюганске и Ханты-Мансийске пройдут пикеты против повышения пенсионного возраста

В Ханты-Мансийске Объединение организаций профсоюзов Югры намерено провести пикет против повышения пенсионного возраста 15 июля, сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на председателя объединения Федора Сиваша.

Участие в акции, которая еще пока не согласована с властями, примут более 500 человек.

Официальное уведомление от Объединения будет подано 9 июля, однако администрация города уже неофициально проинформирована.

Пикет пройдет с 11 до 12 часов у здания правительства и думы ХМАО.

А днем ранее, 14 июля, подобная акция протеста должна состояться в Нефтеюганске у памятника Первопроходцам на улице Набережной. Известно, что организацией мероприятия выступает нефтеюганская активистка Ольга Васильева. Глава города Сергей Дегтярев уже согласовал проведение митинга.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 162, комментариев: 0


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